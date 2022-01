innenriks

Guten har både vedgått og beklaga forholdet, opplyser Sørvest politidistrikt i ei pressemelding.

Politiet opplyser at guten, som er elev ved ein vidaregåande skule, er sikta etter føresegna om vald, truslar eller skadeverk mot politiet.

Han er sikta etter at det vart avfyrt fyrverkeri mot ein uniformert politibil, og fyrverkeriet skal ha gått av under eller like ved bilen.