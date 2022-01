Enova kuttar støtte til biogasstasjonar

innenriks

– Vi har støtta til saman 13 fyllestasjoner til no, og ein har komme godt i gang med å etablere ein infrastruktur. Vidare utbygging vil skje på marknadsmessige vilkår, seier marknadssjef Gunnel Fottland i Enova til bransjeavisa Biogassbransjen.no.

Ho legg til at ein forenklar støtteordninga for køyretøy, slik at fleire vil søkje om støtte for å kjøpe bilar og lastebilar som går på biogass. Fottland peikar på suksessen ein har hatt med enkle støtteordningar for elbilar.

Bransjeorganisasjonen Biogass Norge kallar avgjerda ulogisk, og peikar mellom anna på at det ikkje er ein einaste biogasstasjon nord for Trondheim.

– Å peike på at marknaden skal løyse talet på fyllestasjoner i det tynnast folkesette området i Noreg er ulogisk. Der er det behov for ei tyngre satsing. Enovas vedtak undergrev dermed biogass-satsinga i distrikta. Det er uforståeleg at regjeringa tillèt det, skriv Biogass Norge i ein kronikk.

