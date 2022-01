Studie: Reinhaldsarbeidarar, kokkar og frisørar meir utsette for kronisk bihulebetennelse

innenriks

– Vi ser ein samanheng med livsstil og jobb, som kan auke risikoen for kronisk bihulebetennelse, seier prosjektleiaren for studien, overlege Anne Kristin Møller Fell ved Sjukehuset Telemark, til NRK.

Fell opplyser at hårprodukt, steikjeos, reingjeringsmiddel, trestøv eller superlim gav auka risiko for kronisk bihulebetennelse. Ho påpeikar at det er mogleg å førebyggje skadar om ein reduserer bruken av farlege stoff, endrar arbeidsmåte eller bruker verneutstyr.

Funna baserer seg på data frå 8.000 deltakarar over fem år, og studien er gjord i samarbeid med Sahlgrenska Universitetssjukehus i Göteborg.

For å kalle noko kronisk bihulebetennelse må ein ha hatt plagene i minst tolv veker i snitt per år.

I Telemark oppgir éin av ti at dei har kronisk bihulebetennelse. Samanlikna med resten av befolkninga i Noreg er det fleire i Telemark som har kronisk bihulebetennelse, ifølgje Fell. Kva som er årsaka til det, kan ikkje forskarane svare på.

