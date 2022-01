Siv Jensen ber Stoltenberg trekkje kandidaturet sitt til stillinga som sentralbanksjef

innenriks

I eit innlegg i DN skriv Siv Jensen at Stoltenberg som sentralbanksjef «vil være en betydelig trussel for det norske omdømmet og for tilliten og troverdigheten til Norges Bank.»

– Eg har ikkje skrive dette for å trekkje Stoltenberg ned. Eg er veldig glad i Jens og set han høgt som person. Eg skriv dette fordi eg er oppteken av omdømmet og sjølvstendet til Noregs Bank, seier Jensen til DN.

Den tidlegare finansministeren snakkar varmt om kvalitetane til motkandidat Ida Wolden Bache, som ho meiner er ein svært sterk kandidat.

– Ho er ekstremt godt kvalifisert og kjempedyktig. Det er ingenting å lure på eingong, seier Jensen.

