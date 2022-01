SMB-sjefen vil ta skjenkjestoppen til retten

innenriks

SMB Norge, som organiserer små og mellomstore bedrifter, bad før jul regjeringa om å offentleggjere grunngivinga for den nasjonale skjenkjestoppen og trua med massesøksmål.

Dei sette ein frist på 14 dagar, som er i ferd med å gå ut, men har enno ikkje fått svar.

Men SMB-sjef Jørund Rytman tilrår allereie no styret i organisasjonen å gå vidare med massesøksmålet.

Han seier at regjeringa enno ikkje har svart dei, men at signala dei har fått så langt frå regjeringa i debattar og gjennom media, ikkje er tilfredsstillande.

– Dei meiner at alt er tilgjengeleg offentleg på nettsida til FHI og Helsedirektoratet, og det ser ikkje ut til at vi får nokon andre svar enn det. Viss det er scenarioet, så har eg sagt til styreleiar at mi tilråding er at vi set i verk søksmålet, og at det bør styrebehandlast, seier Rytman til NTB.

Styreleiar Karl-Anders Grønland har kalla inn til eit ekstraordinært styremøte i SMB Norge som truleg vil finne stad i byrjinga av neste veke. Han vil ikkje forskotere styrebehandlinga og understrekar at han ikkje er nokon «diktator».

– Men i det at det er kalla inn til ekstraordinært styremøte, ligg det vel ei forventning om at eg meiner at det er ein stor sjanse for at det kan bli eit søksmål, seier han.

Torsdag var SMB Norge i møte med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), og seinare på dagen var dei på plass i Stortinget for å følgje debatten om skjenkjestoppen.

Rytman karakteriserer samtalen med finansministeren som «konstruktiv», men er tydeleg på at mange bedrifter slit når dei må lukke dørene mellom anna på grunn av skjenkjeforbod.

– Eg håpar dei kan komme næringa i møte med betre kompensasjonsordningar og ei reell erstatning for det yrkes- og næringsforbodet som i praksis har vorte innført.

– For mange er det allereie spikaren i kista. Det er fleire som allereie har meldt oppbod. Det er ekstremt trist. Eg får dagleg telefonar frå bedriftsleiarar som er på gråten for både å sjå livsverket sitt gå til grunne og ikkje minst alle tilsette som er ramma.

