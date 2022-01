Regjeringa fjernar ikkje krav om pipe på småhus

innenriks

Regjeringa har vedteke ikkje å fjerne kravet frå byggteknisk forskrift om at småhus må ha skorstein.

– Det er viktig at folk kan halde varmen viss det skjer ein naturkatastrofe eller anna stor hending. Ved å behalde kravet om pipe, legg vi til rette for at fleire kan fyre med ved, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det er i høyringsforslaget «Klimabaserte energikrav til bygg» at det blir foreslått å fjerne dagens krav i byggteknisk forskrift om at bueining i småhus må ha skorstein.

Sjølv om departementet framleis går gjennom høyringa og innspela til denne, kan dei allereie no slå fast at kravet om skorstein består.

(©NPK)