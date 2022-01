Raudt støttar oppheving av skjenkestoppen

innenriks

Det seier stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen Seher Aydar til Dagbladet.

– Når forslaget om skjenkestopp no kjem til Stortinget, kjem vi til å støtte ei avgrensa opning framfor full skjenkestopp, seier Aydar.

Stortinget skal hastebehandle to forslag om oppheving av skjenkestoppen torsdag. Det er MDG og Frp som har fremja forslaga. Men først skal helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjere greie for grunngivinga for skjenkestoppen i Stortinget.

– Det er viktig for oss å leggje kunnskapsgrunnlaget frå helsestyresmaktene til grunn i møte med auka smitte i samfunnet. I denne saka er det knytt uvisse til effekten av full skjenkestopp, seier Aydar.

