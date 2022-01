Rødt vil ha evaluering av Norges bidrag i krigen mot IS

innenriks

New York Times har avdekt at tusenvis av sivile er drepne i krigen som den USA-leidde koalisjonen har ført mot IS, som følge av feilbombing og sviktande etterretning. Graderte dokument avisa har fått tilgang til, viser omfanget av dei sivile tapa.

Noreg har sidan 2015 delteke i koalisjonen, og Raudt vil no ha svar på kva dei norske styrkane kan ha bidrege til.

I midten av desember sende partileiar Bjørnar Moxnes eit skriftleg spørsmål til forsvarsminister Odd Roger Enoksen, som svarte at norske styrkar heile tida har etterlevd krigsfolkeretten, og at Noreg føreset at koalisjonspartnarane gjer det same.

Må klarleggjast

Raudt er ikke fornøgd med svaret og fremjar no eit representantforslag der dei oppmodar Stortinget til å be regjeringa om «å ta initiativ til å gjennomføre en evaluering i egnet form av Norges bidrag», slik ein tidlegare har gjort i samband med den norske krigsdeltakinga i Afghanistan og Libya.

Dette for å få klarlagt spørsmål om drap på sivile, brot på folkeretten og om den norske befolkninga har vorte førte bak lyset av desinformasjon, ifølge partiet.

– Vi treng ei evaluering av dei faktiske realitetane i krigen, slik at vi kan unngå å gjere same feila neste gong USA eller Nato vil dra Noreg med i krig på falske premissar, seier Moxnes til NTB.

Topphemmeleg semje

Blant spørsmåla Raudt håpar å få svar på, er den norske treninga av syriske militsar, som også viste seg å delta i kampen mot Syrias president Bashar al-Assad og regimet hans.

Moxnes vil også ha svar på om dei norske styrkane har samarbeidd med ei topphemmeleg amerikansk eining med kodenamnet «Talon Anvil», som ifølgje The New York Times har gjennomført titusenvis av angrep med dronar, bomber og rakettar mot moglege IS-mål i Syria.

Angrepa kosta mange sivile livet, noko som ifølge avisa konsekvent vart dyssa ned og hemmelegstempla.

Norske styrkar voktar i dag Ain al-Asad-basen i Anvar-provinsen heilt vest i Irak, som har vore utgangspunkt for ei rekkje amerikanske droneangrep, mellom anna likvidasjonen av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad i januar for to år sidan.

Identisk forslag

Raudt håpar på å få dei andre partia med på forslaget sitt om evaluering og viser til at dagens to regjeringsparti Ap og Sp saman med SV fremja eit identisk forslag då dei var i opposisjon i 2019.

– Regjeringspartia støtta gransking av Syria-krigen då dei var i opposisjon. No har dei makta og kan ikkje springe frå ansvaret for å sikre ei uavhengig evaluering, seier Moxnes til NTB.

– Godal-rapporten om Afghanistan-krigen kan vere ein god modell, legg han til.

Ei ønskt evaluering

Høgre stemde nei sist forslaget om evaluering låg på bordet, men sa samtidig at det norske bidraget var «en slik karakter at den bør gjøres til gjenstand for evaluering» seinare.

KrF understreka også i 2019 at det er viktig å evaluere slike krigsoperasjonar og føresette at det på sikt kom ei slik evaluering av den norske deltakinga i koalisjonen mot IS.

