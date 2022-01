Ingen politikarar er så langt mistenkte i pendlarbustadsaka

innenriks

Førebels er det ingen mistanke mot nokon enkeltpersonar, opplyser politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt.

– Vi er framleis i ein innhentingsfase. Vi har innhenta regelverket som styrer tildelinga av pendlarbustader. Vi kjem til å byrje med nokre avhøyr for å avdekkje korleis Stortingsadministrasjonen forvaltar det, seier Stenberg til NTB.

Planen er å bli ferdig med denne innhentingsfasen i januar. Stenberg seier hovudfokus er å vere grundig i etterforskinga, og at dei ikkje reknar med at det er nokon fare for bevisøydelegging.

I tillegg til politietterforskinga, er Skatteetaten i gang med å kontrollere grunnlaget for arbeidsgivaravgift.

– Vi kan ikkje kommentere status eller utvikling i desse sakene på grunn av teieplikta i skatteforvaltningslova, seier seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten til NTB.

