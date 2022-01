Ap-styre går imot Viken-oppløysing

innenriks

I styret sit mellom anna utanriksminister Anniken Huitfeldt, kunnskapsminister Tonje Brenna og statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Næringsdepartementet.

Ap-styret meiner at ressursane i samfunnet heller bør brukast på å gi betre tenester til innbyggjarane, skriv NRK.

Viken fylkeskommune har anslått at kostnadene ved ei oppløysing vil liggje på mellom 310 og 440 millionar kroner, ifølgje ein fersk rapport. Dette får mange til å meine at det er meir økonomisk å behalde storfylket.

– Eg ønskte ikkje Viken i utgangspunktet, men når vi først er her, må vi tenkje oss om veldig godt om det er rett å bruke tid, pengar og ressursar på å reversere det, seier stortingsrepresentant og styremedlem Mani Hussaini.

Arbeidarpartiet i Viken består av dei tre fylkeslaga Østfold, Akershus og Buskerud. Dei tre Ap-styra skal laurdag 5. februar lande på eit felles standpunkt i saka, før Vikens lagnad skal avgjerast i fylkestinget 23. og 24. februar.

Tidigere denne veka lova finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at staten skal ta heile rekninga for fylkesoppløysinga i håp om at dette vil freiste til å stemme for oppløysing.

(©NPK)