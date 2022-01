Amedia gjenoppretter innlogging etter dataangrep

innenriks

Det opplyser selskapet i ei pressemelding.

Amedia fjerna tilgangskontrollen til pluss-innhald i kjølvatnet av dataangrepet 28. desember, sidan dei ikkje hadde tilgang til abonnementsdatabasen. Dermed kunne folk lese innhaldet utan abonnement i ein periode.

No er desse problema løyste.

– Vi veit no at vi er i stand til å gi betalande abonnentar den rettmessige tilgangen til plussinnhald på ein trygg måte, seier konserndirektør med ansvar for nyheiter og abonnement Jostein Larsen Østring.

Selskapet opprettar også eit system for å gi prøvetilgang til ikkje-abonnentar. Løysinga gir høve til å teikne gratis prøvetilgang ut januar, medan Amedia held fram jobben med å rette opp igjen tilgangen til abonnementssystemet og andre kritiske system som har vore utilgjengelege sidan 28. desember.

Dataangrepet førte til at papiravisene til Amedia ikkje kom ut til abonnentane i romjula, men det vart retta 31. desember.

Det er framleis uvisst om personopplysningar har hamna på avvegar som følgje av dataangrepet.

(©NPK)