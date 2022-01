Skolenes landsforbund ber om raudt nivå

innenriks

Skolenes landsforbund meiner at alle skular og alle trinn må ha raudt nivå inntil alle lærarane er fullvaksinerte, skriv Klassekampen.

LO-forbundet er frustrert over at tiltaket til regjeringa inneber at alle lærarar og barnehagetilsette må gå på jobb sjølv om dei har hatt nærkontakt med ein koronasmitta, men må sitje i karantene på fritida.

– Det er ikkje sånn at skulane blir stengde på raudt nivå, men då hadde folk vore i karantene, seier nestleiar Jon Oddvar Holthe i Skolenes landsforbund.

Han meiner det ville vore det enklaste om både barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular var på raudt nivå.

Edvard Botterli Udnæs, leiar for Elevorganisasjonen, har forståing for frustrasjonen til lærarane, men meiner raudt nivå er ein dårleg idé og har for store konsekvensar for elevane.

Heller ikkje Utdanningsforbundet er heilt samde.

– Det er ikkje nødvendig å setje kommunar utan smitte på raudt nivå, seier leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NTB.

Han seier dei er opptekne av å halde skulane opne.

– Skal det vere mogleg, må testkapasiteten forbetrast kraftig samtidig med at lærarane blir vaksinerte med den tredje vaksinedosen så raskt som råd, seier Handal.

