Ny smitterekord i Noreg – truleg store mørketal

innenriks

Det siste døgnet er det registrert 7.921 koronasmitta i Noreg. Talet på smittetilfelle er det høgaste som er registrert på eit døgn hittil i pandemien.

Espen Nakstad, assisterande direktør i Helsedirektoratet, seier til NRK at han trur dei er store mørketal, og at det reelle talet kan vere langt høgare.

– Det er vanskeleg å estimere heilt nøyaktig, men rundt 50 prosent, tyder det på. Det ser ut til at mange har byrja å teste seg, men om det generelle talet stig, så vil også mørketala stige, seier Nakstad.

Den førre smittetoppen var 14. desember, med 6.003 smitta.

Venta ein smitteauke

Det er venta ein smitteauke no i januar, ikkje minst fordi færre testa seg dei to siste vekene i desember og ein no er tilbake i kvardagen med meir testing, ikkje minst på skulane.

– Vi har venta at smitten vil auke no, hovudsakleg på grunn av omikron. No er vi spente på utviklinga dei neste vekene, seier Nakstad til VG.

Til Dagbladet seier han at det er tiltak, testing og effekten av «booster»-dosen som vil avgjere kor stor bølgja i Noreg blir.

Immunolog og professor i medisin Anne Spurkland seier til NRK at smittetala er som venta.

Eg trur eigentleg at det er låge tal, for det kan vere veldig mykje underrapportering. Eg trur bølgja er større enn det vi ser konturen av no, seier Spurkland.

– Starten på januarbølgja

Fagdirektør Frode Forland i FHI seier til TV 2 at vi må førebu oss på at dette er starten på januarbølgja. Årsaka er at omikron har vorte den dominerande virusvarianten i Noreg.

I veke 52 utgjorde omikron 65,4 prosent av alle smittetilfella som vart screena eller sekvensert.

Sjølv om det ser ut til at dei fleste fullvaksinerte blir lite alvorleg sjuke av omikronvarianten, meiner Forland det likevel er grunn til uro.

– Det er denne bratte stigninga i smittetala som to–tre veker etterpå vil føre til mange innlagde, som er utfordringa. At mange då også må vere i karantene og vere sjuke, kan føre til utfordringar for drifta av viktige samfunnsfunksjonar framover.

Rekordar i storbyar

Dei siste sju dagane er det i snitt registrert 4.240 koronasmitta per dag. Det tilsvarande snittet for sju dagar sidan låg på 3.360, så trenden er stigande.

Både i Oslo og Trondheim er det onsdag meldt om rekordsmitte. I Oslo er det det siste døgnet registrert 1.771 nye smitta, medan talet for Trondheim er 254.

På landsbasis er den nye rekorden på 7.921 koronasmitta 3.219 fleire enn same dag førre veke og 2.688 fleire enn førre døgn.

Færre på sjukehus

304 koronapasientar låg tysdag innlagde på sjukehus, 21 færre enn dagen før. 95 av pasientane ligg på intensivavdeling, og av desse får 68 respiratorbehandling, ifølgje Helsedirektoratets oversikt.

I alt har 412.472 personar no testa positivt for korona i Noreg, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Til saman er 1.307 koronasmitta personar døde i Noreg sidan mars 2020, viser førebelse tal.

(©NPK)