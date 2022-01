Nel får ny toppsjef

innenriks

– Selskapet er rigga og klart, og etterspurnaden er kjempebra. Eg trur ikkje dette er eit dårleg tidspunkt for eit skifte. Men no skal eg først leie selskapet og stå på for fullt dei neste seks månadene, seier Løkke til E24.

I sommar tek Håkon Volldal over taumane. Han har dei siste fem åra vore toppsjef i teknologiselskapet Q-Free.

– Eg har følgt med på Nels utvikling dei siste åra med interesse og beundring. Selskapet er ein teknologileiar og har skaffa seg ein attraktiv posisjon i ein raskt veksande marknad, seier Volldal.

