Lågaste nivå i vassmagasina på ti år

innenriks

Ifølgje vekestatistikken til Norsk vassdrags- og energidirektorat fall fyllingsgrada i vassmagasina i Noreg 1,6 prosentpoeng til i veke 52. Dette er 12,5 prosent under medianverdien for same tidsperiode i åra 2001 og 2020 som var ei fyllingsgrad på 68,5 prosent.

I Nord-Noreg er fyllingsgrada 70,1 prosent, men område 2 Sørvest-Noreg hadde lågast nivå med fyllingsgrad i vassmagasina på 49,6 prosent.

Ikkje sidan 2010 har nivået i vassmagasina vore lågare i same veke, viser data frå NVE. Då var det ei fyllingsgrad i magasina på 45,2 prosent.

