Kraftig nedtur for Ap og Sp på ny meiningsmåling

På januarmålinga utført av Norstat for Aftenposten og NRK, fell Arbeidarpartiet med 3,9 prosentpoeng og Senterpartiet med 2,6 prosentpoeng.

Det gir Ap ei oppslutning på 21.1 prosent og Sp ei oppslutning på 9.8 prosent. Det er første gong sidan 2017 at Sp er under 10 prosent på Norstats måling.

– Vi har sett i verk kraftfulle tiltak for å møte begge krisene. Så forstår vi at trass i tiltaka, så er dette krevjande for folk, seier Sps parlamentariske nestleiar Geir Pollestad i ein kommentar til tala.

I Arbeidarpartiet blir det peika på straumprisar og korona når tala skal kommenterast.

– Folk er utolmodige og har store forventningar til regjeringa. Det tek vi på største alvor, og vi jobbar kvar dag for å løyse utfordringane for folk. Det er slik vi skal vekse, seier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

Høgre går mest fram med 2,6 prosentpoeng til ei oppslutning på 24,7 prosent, og er det største partiet i landet. Frp går fram med 1,9 prosentpoeng til 13,9 prosent.

Regjeringas samarbeidsparti SV går òg tilbake til ei oppslutning på 9,2 prosent. Det er ein tilbakegang på 1,1 prosent og fører òg Audun Lysbakkens parti under 10 prosent igjen.

Tala for resten av partia (med endringar frå desember-målinga i parentes): Raudt 6,2 (+1,2), MDG 3,3 (-0,4), Krf 3,2 (+0,6), Venstre 4,9 (+1,4), andre 3,6 (+0,3).

