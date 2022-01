Klimaforskar: Temperaturauken større lengre nord

innenriks

Forskaren fortalde dette under Meteorologisk institutts webinar «Klimastatus 2022» onsdag. Ifølgje Hygen vil Sør-Noreg til og med Trøndelag følgje den nasjonale utviklinga, medan auken i temperatur av ulike årsaker er større lengre nord.

Han har òg sett på kva ei global oppvarming på 3 grader kan få å seie. Han bereknar ein auke på 3,6 grader for Noreg generelt og 4,5 grader for Finnmark.

Ifølgje klimaforskaren er mykje av utviklinga i Noreg fram til 2050 allereie sett, og det er etter 2050 vi kan sjå dei store skilja.

– Men det er ikkje sånn at vi kan setje oss ned og slappe av fram til 2050, understrekar han.

Klimaforskar Reidun Gangstø Skaland trekkjer fram at Nordmarka i Oslo har mista rundt 40 dagar med skiføre frå normalperioden 1960–1990 til normalperioden 1990–2020. Ho trur framleis det vil vere bruk for vintersko og skiutstyr framover i tid, men ikkje like mykje.

– Om vi ikkje kuttar utsleppa, vil klimaet i Tromsø om 50–60 år likne det vi har i Bergen i dag, seier Skaland.

