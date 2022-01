1.771 nye koronasmitta registrerte i Oslo siste døgn – ny rekord

innenriks

Det viser tala kommunen publiserer på nettsidene sine. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 876 smitta per dag.

Førre smittetopp i Oslo var 14. desember 2021 med 1.194 tilfelle på eitt døgn.

Førre døgn passerte Oslo over 100.000 smittetilfelle, noko som betyr at hovudstaden står bak nesten ein firedel av smittetilfella i Noreg.

Episenter

Hovudstaden har dermed vore eit episenter for smitten i landet.

– Slik har det vore gjennom heile pandemien. Oslo har hatt det største trykket. Det er naturleg. Det er her flest folk bur. Det er her vi bur tettast. Det er her mobiliteten er, både innanlands og utanlands, sa Oslos helsebyråd Robert Steen til NTB tysdag.

Med omikronvarianten som den no dominerande virusvarianten i Noreg, er det venta at smittetala i januar og februar vil auke både i Oslo og i resten av Noreg.

Bjerke høgast

Smittetala er høgast i Bjerke bydel. Her er det eit smittetrykk på 2.205 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Deretter følgjer Grorud og Søndre Nordstrand bydel med høvesvis 2.194 og 2.146.

Tala er lågast i bydelane Nordre Aker, Nordstrand og Ullern.

Til saman er det registrert 102.442 smittetilfelle i Oslo sidan mars 2020.

(©NPK)