Stavanger universitetssjukehus fryktar for drifta dersom talet på koronapasientar aukar

Tysdag er det 26 koronapasientar innlagde med korona på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Det er det høgaste talet koronapasientar som er innlagde under pandemien.

Sju av desse ligg på respirator på intensivavdelinga, opplyste sjukehuset på ein pressekonferanse tysdag, ifølgje NRK og Stavanger Aftenblad.

Sjukehuset rustar seg no for endå fleire innleggingar og aukar derfor beredskapsnivået ytterlegare, skriv NRK. Mellom anna tek sjukehuset i bruk ein kirurgisk sengepost som pandemipost, noko som kan bety at dei må avlyse operasjonar som ikkje står om liv og helse.

– Totalbelastninga av innlagde og sjukefråværet blant dei tilsette er det som er med på å true sjukehusdrifta, seier administrerande direktør Helle Schøyen til Stavanger Aftenblad.

