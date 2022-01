SMB ventar på svar om skjenkjeforbod – kan gå til massesøksmål

innenriks

Regjeringa fekk 14 dagar på seg til å svare, og fristen går ut onsdag, skriv Bergensavisen.

SMB har varsla at det er fare for massesøksmål mot regjeringa. Det seier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg at det er stor vilje blant medlemmene til å gjennomføre.

– Juristane vi har vore i dialog med, både internt og eksternt, er tydelege på at vi har ei god sak.

Han understrekar at dei framleis ikkje har fått svar på førespurnaden sin til regjeringa. SMB gjekk òg måndag ut med eit nasjonalt opprop om omgåande fjerning av forbodet mot alkoholservering.

– Vi forstår i ei viss grad at regjeringa må innføre raske vedtak for å kjempe mot smitten, men det må vere lovleg. Det er faktisk ei stor moglegheit for at ein ekstremt sårbar sektor i praksis har fått næringsforbod på ulovleg vis, seier Dagenborg.

