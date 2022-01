Kviterussisk opposisjon ber Yara stoppe handel med Kviterussland

innenriks

Ho meiner Yara på den måten er med på å halde oppe Lukasjenko-regimet, skriv VG.

– Yara bidreg no med pengar som regimet treng for å overleve, og for å halde fram med å undertrykkje folket sitt. Vi ber Yara stoppe støtta til regimet og vere på parti med det framtidige demokratiske Kviterussland, skriv opposisjonsleiaren i Kviterussland til VG.

Tikhanovskaja, som leier motstandskampen mot den kviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko frå eksilet sitt i nabolandet Litauen, møtte i august Yaras toppsjef Svein Tore Holsether i Oslo.

Ho bad då han om at Yara frys samarbeidet med det statseigde selskapet Belaruskali, som leverer kalium til Yaras gjødselproduksjon.

Holsether lova å ta ei avgjerd innan desember, og ifølgje Tikhanovskaja har Yara no bestemt seg for å halde fram samarbeidet.

Det blir stadfesta av Yaras kommunikasjonssjef Kristin Nordal, som i ein e-post til avisa skriv at dei har halde fram samarbeidet for å «bidra til å bedre situasjonen for de ansatte ved Belaruskali».

Staten eig 36,2 prosent av aksjane i Yara, pluss at Statens pensjonsfond Innland eig 7,1 prosent.

