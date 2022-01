Helsedepartementet: Skjenkjeforbodet ligg fast

innenriks

– Det kjem ikkje til å skje nokon endringar i tiltaka før 14. januar. Det held vi fast på, seier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK tysdag kveld.

Fleire parti har denne veka teke til orde for å oppheve skjenkjeforbodet til regjeringa, som vart innført 13. desember saman med ei rekkje andre koronatiltak. Blant dei er Framstegspartiet, Miljøpartiet Dei Grøne og Venstre. Også SV ber om ei revurdering.

I tillegg har ei rekkje ordførarar, mellom anna frå regjeringspartia, bede om at forbodet blir fjerna.

Avgrensa bevis

Ifølgje Bjørkholt er det for tidleg å svare på kva som vil skje 14. januar, når regjeringa skal ta ei ny vurdering av koronatiltaka.

Han seier det finst tunge bevis for at tiltakspakkar som inneheld kontaktreduserande tiltak, bidreg til å redusere smitte.

– Men det finst avgrensa bevis for dei enkelte tiltaka. Det er nesten umogleg å forske på, for ein innfører alt dette som pakkeløysingar, seier Bjørkholt.

Forstår frustrasjonen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) understrekar at skjenkjestoppen er basert på faglege råd.

– Vi fekk ei klar tilråding frå FHI og Helsedirektoratet om nasjonal skjenkjestopp for å hindre at omikron spreidde seg sånn at det gjekk ut over kapasiteten og beredskapen i helsetenestene, seier helseminister Kjerkol til TV 2 tysdag.

Samtidig seier ho at ho har forståing for ordførarane som no er frustrerte.

– Ordførarane skal vareta kommunen og næringslivet sitt, og skjenkjestopp er eit inngripande tiltak. Det er ein nasjonal skjenkjestopp, så han tek ikkje fullt ut omsyn til den lokale smittesituasjonen, seier Kjerkol.

