FHI og Helsedirektoratet ikkje lenger med på regjeringskonferansen

VG får stadfesta frå Statsministerens kontor (SMK) at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikkje lenger er med på det vekefaste toppmøtet i regjeringa.

Der er normalt berre regjeringa og embetsverk frå SMK til stades, men i halvtanna år var òg fagstyresmaktene og embetsverk i Helsedepartementet og Justisdepartementet med. Det tok slutt då Støre-regjeringa tok over.

– Det var viktig at FHI og Helsedirektoratet alltid gav oppdatert status på smittesituasjonen i starten av regjerings- og RCU-konferansane, seier Rune Alstadsæter, stabssjef for Høgres stortingsgruppe og tidlegare statssekretær i SMK under Erna Solberg.

I tillegg svarte dei på spørsmål undervegs, legg han til.

Tog Borgersen, fagdirektør ved SMK, seier at regjeringa så langt ikkje har sett behov for å opprette eit koronautval (RCU), slik Solberg-regjering hadde. Han stadfestar at helsestyresmaktene ikkje deltek på regjeringskonferansen, og viser til at det blir innhenta fagleg grunnlag i forkant av møtet.

