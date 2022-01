Erna Solberg fredar skjenkjeforbodet

innenriks

– Høgre har ikkje tenkt å gjere som Ap gjorde i opposisjon for eit år sidan. Då opplevde vi at stortingsfleirtalet køyrde over regjeringa på akkurat dette, mot alle faglege tilrådingar. Det trur eg vi alle lærte ikkje var lurt, seier Solberg, som tysdag har vore i møte med utelivsaktørar i heimkommunen Bergen.

Debatten om skjenkjeforbodet har rasa dei siste dagane. Fleire parti har kravd at regjeringa opphevar skjenkjeforbodet, og både Framstegspartiet og Miljøpartiet Dei Grøne har varsla at dei kjem til å fremje forslag om dette for Stortinget onsdag.

Men dei to opposisjonspartia kan altså ikkje vente seg Høgres støtte. Dermed er det truleg ikkje fleirtal for forslaget.

Solberg seier samtidig at det er vanskeleg å vite akkurat kvar grensene går.

– Det er ikkje sikkert at ein fullt skjenkjestopp er nødvendig særleg mykje lengre. Det er lett å forstå at dette er tøft å stå i både for dei som jobbar i utelivsnæringa, og for dei som saknar sosiale møteplassar, seier Solberg.

Politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet har slått fast at skjenkjeforbodet ligg fast inntil vidare.

– Det kjem ikkje til å skje nokon endringar i tiltaket før 14. januar, sa statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) til NRK tysdag.

