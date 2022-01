Blindeforbundet håpar fleire restaurantar får menyar med punktskrift

innenriks

Ifølgje Noregs Blindeforbunds ungdom (NBfU) kvir mange blinde og svaksynte seg for å gå på restaurant fordi dei ikkje kan lese menyen sjølv.

–Skal vi få eit likestilt samfunn, må meir informasjon vere tilgjengeleg i punktskrift. Ein viktig sosial møteplass er restaurantane. Å kunne få lese menyen utan hjelp frå andre, gjer at du kjenner deg inkludert og likestilt, seier leiar Silje Solvang i ei pressemelding.

4. januar er det FNs internasjonale dag for punktskrift. Blindeforbundet og ungdomsorganisasjonen deira jobbar for at menyar i punktskrift – òg kalla blindeskrift – skal vere tilgjengeleg på alle serveringsstader.

Mellom anna har dei kontakta Egon-kjeda.

– Vi har i alle år hatt menyen vår på sju ulike språk, og vi har ei stund snakka om at det hadde vore gøy å få menyen i punktskrift. No har vi det, og det er flott at NBfU tok initiativ for å tilgjengeliggjere menyen i alle restaurantane våre, seier Ståle Nøst, leiar for marknadsavdelinga i Egon Restauranter.

NBfU har fått 300.000 kroner til eit prosjekt der restaurantar og kafear kan kontakte organisasjonen og få menyen sin i punktskrift heilt gratis.

(©NPK)