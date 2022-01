Amedia-avisene ber abonnentar vere obs på svindelforsøk

innenriks

– Vi har per no ingen informasjon om at persondata er publisert eller misbrukt på noko vis. Det kan likevel ikkje sjåast bort frå at namn, adresse, e-post, telefonnummer, fødselsdato, abonnementsform- og historikk kan vere på avvegar, skriv Amedia-avisene i ein e-post til kundane tysdag.

Dei understrekar likevel at opplysningar om passordet til abonnentane, lesarhistorikk og bank-info ikkje er ramma av angrepet.

– Om nokon av opplysningane dine vil vise seg å vere på avvegar, kan du potensielt bli utsett for forsøk på datamisbruk eller svindel. Vi ber deg derfor på generelt grunnlag vere ekstra merksam på mistenkjelege tekstmeldingar, telefonførespurnader og e-postar, heiter det vidare.

Fleire av Amedias sentrale datasystem vart sett ut av drift etter det alvorlege dataangrepet natt til tysdag 28. desember. Dataangrepet førte til ein stans i produksjonen av papiravisene dagen etter. Torsdagen i gjekk 13 aviser i trykken, og nyttårsaftan sørgde ei reserveløysing for at nærare 70 aviser kunne leverast til abonnentane.

Hackarane som angreip Amedia, la igjen eit krav om løysepengar, men selskapet har vedteke å ikkje gi etter for pengekrava.

