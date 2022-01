20 kommunar har inngått vaksineavtalar med apotek

innenriks

Vaksinasjonen gjekk langt tregare enn det Folkehelseinstituttet og regjeringa la opp til dei siste to vekene av fjoråret, og innan utgangen av veke 2 skal alle over 45 år ha fått tilbod om ein tredje dose.

For å nå måla kan kommunane no be Forsvaret og apoteka om hjelp. Forsvaret har akseptert i underkant av 20 førespurnader frå kommunane.

No har også 20 av dei 356 kommunane i landet signert avtalar med apoteka, opplyser fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen til NTB.

Blant apoteka som er godt i gang, er Apotek 1 på Brandbu i Gran kommune, Vitusapotek ved Sartor storsenter i Øygarden kommune, Apotek 1 ved Ski storsenter i Nordre Follo kommune og Apotek 1 ved Askøybrua i Askøy kommune.

I Asker, Bærum og Drammen blir det truleg starta opp med vaksinasjon i apoteka måndag 10. januar. Molde er òg ein av kommunane som har signert ein apotekavtale, og som planlegg oppstart av apotekvaksinasjon, ifølgje Apotekforeningen.

I dialog med 35 til

– Før vi inngår avtalar, vurderer vi nøye kva kapasitet apoteka har. Apoteka prioriterer vaksinasjon veldig høgt og legg til rette for å hjelpe dei kommunane som har behov, slik at ein får opp vaksinasjonsgrada raskt, seier Andresen.

Ho fortel at apoteka er i dialog med rundt 35 kommunar om vaksinesamarbeid utover dei avtalane som allereie er signerte. Somme har behov for å leige personell til vaksinasjonen, medan dei fleste ønskjer å diskutere moglegheita for å få gi innbyggjarane eit fleksibelt vaksinetilbod i apoteka.

I løpet av veka reknar foreininga med at det blir ei avklaring med dei fleste av dei 35 dialogkommunane. Talet på førespurnader er omtrent som Apotekforeningen hadde venta.

– Det er mange kommunar i Noreg, også mange små. Det er meir komplekst med vaksinasjon i større kommunar, og vi erfarer at fleire kommunar no har behov for å omdisponere vaksinepersonell til andre oppgåver i kommunane, seier Andresen.

KS: Mange kommunar har ikkje behov

Før jul sette regjeringa og Folkehelseinstituttet seg eit mål om å setje 700.000 vaksinedosar i veke 51 og 52, men berre litt under 300.000 dosar vart sette.

Samfunnsdirektør Helge Eide i kommuneorganisasjonen KS seier til NTB at deira inntrykk er at det ikkje er kapasiteten som var hovudutfordringa i kommunane, men at innbyggjarane ikkje i stor nok grad oppsøkte tilbodet i julevekene.

– Fleire kommunar har meldt at dei har hatt ledige timar, seier han.

Eide meiner at mange kommunar har den kapasiteten dei treng på eiga hand, og at dei ikkje har behov for å nytte seg av avtalen som er inngått med apoteka.

(©NPK)