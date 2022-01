Støre ventar kraftig smitteoppgang i januar

innenriks

Støre seier linja til regjeringa framleis vil vere å kontrollere smitten.

– Det vi har sett i gang i dag, verkar. Vi har låge tal samanlikna med andre land. Men vi ventar at det no kan gå kraftig opp når folk går tilbake til det vanlege virket sitt i januar, sa Støre i NRK-programmet Politisk kvarter måndag morgon.

Han gir ingen konkrete signal om det blir gjenopning, forlengde tiltak eller innstrammingar når dei noverande nasjonale føresegnene går ut 14. januar.

– Vi må bruke dei ti dagane som ligg framfor oss, på å evaluere og sjå på det FHI seier. Jula er ein periode då det er vanskeleg å måle, teste og telje koronasmitten, seier Støre.

Han legg til at regjeringa håpar på at massetesting av elevar kan føre til at dei vidaregåande skulane raskt kan gå frå raudt til grønt nivå.

Blant dei inngripande tiltaka regjeringa har innført, er full nasjonal skjenkjestopp. Opposisjonsleiar Erna Solberg (H), som også var gjest i Politisk kvarter, seier ho er usikker på om dette tiltaket er nødvendig, men avviser kategorisk at Stortinget vil overprøve nokon av koronatiltaka til regjeringa.

