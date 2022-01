Regjeringa startar arbeidet med ei ny distriktsmelding

innenriks

– Etter åtte år med regjeringa Solbergs sentraliserande reformer, treng vi ein ny kurs i distriktspolitikken. Rundt omkring i landet har mange opplevd at dei ikkje har vorte høyrde, og at problema deira ikkje har vorte løyste. Derfor må vi fornye og forsterke distriktspolitikken på ei rekkje område, seier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i ei pressemelding.

Han seier at regjeringa no startar opp arbeidet med ei melding til Stortinget om distriktspolitikken. Solberg-regjeringa kom sjølv med si siste stortingsmelding om distrikta hausten 2019, med namnet «Levende lokalsamfunn for fremtiden».

Gram seier at den nye stortingsmeldinga vil avklare korleis regjeringa kan gjere ambisjonane for distriktspolitikken om til praktisk politikk.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser til NTB at distriktsmeldinga vil bli lagt fram for Stortinget våren 2023.

(©NPK)