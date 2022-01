Oslo ventar smittehopp etter massetesting i skulane

innenriks

– Eg ventar at vi får eit hopp i talet på positive testar som ein konsekvens av massetestinga i skulane, seier Steen til NTB dagen før første skuledag i det nye året for rundt 90.000 elevar i hovudstaden.

Tysdag samlast dei igjen i skulegarden, men før den tid er alle elevar og lærarar vorte bedne om å teste seg.

Helsedirektoratet har oppmoda elevar og tilsette i skular og barnehagar om å ta ein koronatest 24 timar før første skuledag. Oslo er blant kommunane som følgjer oppmodinga.

Spent på resultatet

Massetestinga er i gang for fullt, fortel Steen måndag. Han seier det er for tidleg å seie noko om korleis det har gått, men røper at han er spent på resultatet.

– Det er første gong vi gjer det, så vi er spent på om vi ser at det påverkar tala, seier helsebyråden.

Han trur pilene vil peike oppover når testresultata byrjar å tikke inn.

– Eg trur det ligg i korta at talet kjem til å gå opp som ein konsekvens av skuletestinga. Elles hadde vi jo ikkje hatt noko behov for å gjeninnføre ho, seier Steen og legg til:

– Vi kan ikkje dele ut titusenvis av testar i den trua at det ikkje skal gi noko utslag, seier helsebyråden, som påpeikar at smittetala truleg òg vil stige fordi folk vender tilbake til kvardagen etter juleferien.

Nesten 100.000 smitta

Oslo har snart passert 100.000 koronasmitta sidan mars 2020. Måndag låg talet på 99.593 smitta Oslo-borgarar.

Siste døgn er det registrert 877 nye koronasmitta i Oslo. Det er 229 fleire enn same dag førre veke, og 445 fleire enn laurdag.

Steen fortel at skulane skal halde fram med testing to gonger i veka framover.

– Har de nok hurtigtestar til å gjennomføre dette?

– Per i dag har vi ganske bra med hurtigtestar. Så har regjeringa sagt at det skal komme nokre titals millionar til landet om ikkje lenge. Så eg legg til grunn at det skal vere nok hurtigtestar til å kunne gjennomføre det regimet som vi no set i verk, seier helsebyråden.

(©NPK)