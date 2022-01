Nye fartsgrenser på sjøen i 2022

innenriks

Den nye forskrifta frå Kystverket inneber at 125 lokale fartsforskrifter i 95 kommunar blir oppheva.

– Dette betyr at det vil vere nye fartsgrenser i ein del område. Sjekk gjerne karta som viser regulering av fart for næringsfartøy, og karta som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, seier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, hamner og farleier i Kystverket.

Kystverket set fartsgrensene for fritidsfartøy i hovud- og bileiene og for næringsfartøy, medan det er kommunane sjølve som lokalt set fartsgrensene for fritidsfartøy i eige sjøområde.

Sjøfartsdirektoratet varslar om at sjøfarande i ein periode fram mot våren kan oppleve at skilta som viser fartsgrensene, ikkje er korrekte.

– Dette kjem av at både Kystverket og kommunane treng litt tid for å få gjort dei nødvendige endringane på skilta.

Dei nye statlege fartsreguleringane finn ein på Lovdata. Dei kommunale fartsgrensene må ein finne hos kommunane.

(©NPK)