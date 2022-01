Nortura tek opp att slaktinga etter dataangrep

innenriks

– I dag køyrer vi i gang drifta igjen. Det vil seie slakting, skjering, vidareforedling og utkøyring. Heile verdikjeda, seier Kjell Rakkenes, konserndirektør for kommunikasjon, samfunnsansvar og berekraft i Nortura, til Nationen.

Selskapet tek opp att drifta ved hjelp av mellombelse løysingar og prøver å ta igjen arbeidet som måtte utsetjast i jula. Målet er å kunne vere tilbake i normal produksjon denne veka, seier Rakkenes.

Det var tysdag 21. desember Nortura kunngjorde at dei var utsette for eit dataangrep som førte til at dei måtte stengje ned datasystema sine. Det skjedde ei veke før også Amedia vart ramma av eit alvorleg dataangrep.

