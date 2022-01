Nær 40.000 vaksinedosar måtte kastast i Noreg i fjor

innenriks

Bergens Tidende har spurt fleire av dei største kommunane i landet om kor mange vaksinedosar som enda med å gå ut på dato og måtte kastast.

I Bergen enda rundt 14.000 vaksinedosar i søppelkassa, medan over 5.000 dosar leid same lagnad i hovudstaden.

I Bærum vart rundt 8.000 Moderna-dosar kasta. Kommunen spurde Folkehelseinstituttet (FHI) om dei kunne bruke vaksinane til å gi tredje dose til eldre. Dette var på eit tidspunkt då tredje dose berre vart gitt til pasientar med alvorleg svekt immunforsvar.

Fleire andre kommunar spurde òg om å få lov til å utvide vaksinasjonstilrådinga for å unngå å måtte kaste vaksinedosar. Svaret var nei frå FHI.

Grete Syrdal, som er kommunalsjef for helse og sosial i Bærum, synest det var leitt å måtte kaste vaksinane.

– Det å gå frå ein situasjon der det over lang tid hadde vore mangel på vaksinar, for så å skulle la dei gå ut på dato, var veldig uverkeleg og etter mi meining unødvendig, seier ho til BT.

Det ville vore uforsvarleg å grunngi tilrådingar om ekstra vaksinasjon med at ein hadde for mange ubrukte vaksinedosar liggjande, påpeikar FHI-smitteverndirektør Geir Bukholm i ein e-post til BT.

– Samtidig meiner FHI at det er uheldig at vaksinedosar blir kasta. Og vi vil gjere det vi kan for å førebyggje at det skjer, opplyser Bukholm.

