Mjøs Persen vil ikkje stanse vindkraftutbygging i Vefsn

Statsråden skriv dette i eit svar til stortingsrepresentant Rauand Ismail (MDG), skriv NRK.

Ismail spurde statsråden om Øyfjellet-utbygginga burde stansast i lys av Høgsterett-dommen som kom seint i fjor, der utbyggingsløyvet for to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag vart kjend ugyldig. MDG-politikaren meiner dei to sakene har likskapstrekk og peikar på at mellom anna Norske Reindriftsamers Landsforbund har klaga på utbygginga i begge sakene.

Mjøs Persen svarer på si side at Øyfjellet-utbygginga er i ein sluttfase, og at drifta snart blir sett i gang. Forholdet mellom vindkraft og reindrift vart grundig vurdert i konsesjonsbehandlinga av Øyfjellet, påpeikar Persen.

– Eg kan ikkje sjå at det er grunnlag for å stanse bygginga av vindkraftverket, skriv ho.

