Kompensasjonsordninga for fastlegar blir forlengd

innenriks

Ordninga blir forlengd «inntil vidare», skriv regjeringa i ei pressemelding.

– Fastlegane har ei viktig og sentral rolle i handteringa av koronapandemien i helse- og omsorgstenesta. Fastlegane skal kjenne seg trygge på at staten tek rekninga ved fråvær på grunn av karantene eller isolasjon. Vi veit at praksiskompensasjon kan ha mykje å seie for kvar enkelt fastlege. Regjeringa forlengjer derfor ordninga, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ordninga vart oppretta først i 2020 for ein avgrensa periode, men har vorte forlengd som følgje av auka smitte og no ein ny virusvariant.

