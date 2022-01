Ingen stans i ulvejakta på svensk side

innenriks

– Vi har alltid beredskap for å gjere endringar i vedtak eller avlyse jakta framover viss vi vurderer at det er nødvendig for at vedtaket skal vere formålstenleg. Vi har hittil ikkje bedømt at vi treng å gjere noko av dette når det gjeld Rømskogreviret, skriv Maria Falkevik i Länsstyrelsen i Värmland i ein e-post til rovdyr.org.

Rømskog-reviret ligg både i delar av Viken i Noreg og Värmland i Sverige. På norsk side er lisensfellinga stansa på ubestemd tid sidan onsdag. Oslo tingrett kom då med ei rettsavgjerd etter krav om mellombels åtgjerd frå fleire dyrevelferdsorganisasjonar.

Lisensfellingsperioden i Sverige byrjar 2. januar. Fellingslaget i Rømskog på svensk side har sett verksemda si til sides medan dei ventar på betre forhold.

