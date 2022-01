Høgsterett avviser anke i Snartemo-saka

innenriks

Saka har vore gjennom både Lister tingrett og Agder lagmannsrett, men Høgsterett avviser anken til den drapsdømte 24-åringen, skriv NRK.

Dermed må mannen sone fengselsstraffa. Forsvararen hans, advokat Berit Knudsen, seier at dei er skuffa over at anken ikkje sleppte gjennom, skriv Fædrelandsvennen.

– Vi meinte at domsgrunnane ikkje var gode nok. Vi tek Høgsteretts avgjerd til etterretning, seier ho.

Hendinga skjedde på Snartemo i Hægebostad kommune i Agder 2. juni 2019. Mannen skal i rusa tilstand ha køyrt på den franske 28-åringen Daisy Mai Tran og den 31 år gamle venninna hennar. Tran døydde, medan venninna overlevde.

Mannen har heile tida nekta straffskuld og sagt at han ikkje hugsar å ha vore på Snartemo den aktuelle natta.

(©NPK)