Greenpeace: Menneskerettsdomstolen ber Noreg svare om oljeboring

Ifølgje Greenpeace skriv Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i eit brev til dei norske partane at ein dom i saka kan ha stor innverknad på det norske rettssystemet, det europeiske rettssystemet og kor effektivt den europeiske menneskerettskonvensjonen fungerer.

Domstolen har no gitt regjeringa ein tidsfrist til 13. april med å uttale seg i saka.

Klimaforkjemparane klaga i juni i fjor inn den norske staten for EMD etter å ha tapt klimasøksmålet i Høgsterett i desember 2020.

Klagarane meiner at det strir med grunnleggjande menneskerettar å opne for norsk oljeboring i Barentshavet under ei klimakrise.

Natur og Ungdom, Greenpeace og seks unge aktivistar klaga inn staten.

