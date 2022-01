innenriks

– Det vart sett i underkant av 300.000 dosar i veke 51 og 52, seier vaksinesjef Geir Bukholm i FHI til VG.

Bukholm seier det no er viktig at folk møter opp på vaksinesentera, slik at etterslepet kan takast igjen.

Regjeringa hadde sett som mål at alle over 45 år skulle få tilbod om ein oppfriskingsdose før midten av januar.

