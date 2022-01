Drapssikta i Haugesund fengsla i fire veker

innenriks

Mennene vart framstilte for fengsling i tingretten i Sandnes etter at politiet sikta dei etter drapet på 28 år gamle Kjetil Andre Østhus natt til 1. januar. Begge nektar straffskuld og seier dei ikkje har noko med drapet å gjere.

Etter framlegginga til politiet av bevisa i saka så langt, delar Sør-Rogaland tingrett oppfatninga til politiet om at det er skilleg grunn til å mistenkje begge mennene for å ha ei rolle under drapet, sjølv om etterforskinga så langt ikkje har klarlagt alle omstende rundt hendinga.

Begge mennene er sikta for medverknad til drap og må no sitje i varetekt til 31. januar medan politiet sikrar moglege bevis i saka.

– Av etterforsking står mellom anna att arbeid med vitneavhøyr og dessutan sikring av innhald på nettkontoar, nettlesarar, eventuelle andre skytenester og kommunikasjonsplattformer, skriv tingretten.

Fryktar for bevisa

Den 20 år gamle briten skal under fengslingsmøtet ha gitt uttrykk for at han ønskjer å reise heim, og han kravde seg lauslaten. Fordi han og den medsikta sit arresterte i Åna fengsel, gjekk fengslingsmøtet for retten i Sandnes og ikkje i Haugesund der drapet skjedde.

For briten vart kravet til politiet om fengsling grunngitt med fare for at han ville unndra seg rettsforfølging. For begge dei sikta fryktar etterforskarane at dei vil prøve å påverke bevisa i saka.

– Det står att fleire etterforskingssteg, under dette arbeid med vitneavhøyr og dessutan sikring av innhald på både elektroniske einingar, skytenester og andre kommunikasjonsplattformer. Sikta, som ikkje har erkjent straffskuld, vil ha både høve og motivasjon til å forspille slike bevis, står det i rettsavgjerda mot 20-åringen.

Ei likelydande formulering står det i rettsavgjerda mot den norske 23-åringen.

– Han får òg brev- og besøksforbod, og dessutan avis- og kringkastingsforbod, i heile fengslingsperioden, skriv tingretten i rettsavgjerda.

– Ikkje gode nok bevis

– Han avviser heile siktinga og kravde seg lauslaten av politiet i fengslingsmøtet, seier forsvararen til 20-åringen, advokat Helene Haugland, til NTB.

Forsvararen seier klienten hadde vore på besøk hos den medsikta 23-åringen, men at han no ønskjer å forlate Noreg. Han avviser å ha vore i nærleiken då drapet skjedde.

– Vi meiner bevisa politiet la fram i retten, ikkje er tilstrekkeleg mistanke mot klienten min, seier Haugland vidare.

Fyrverkeri

Knivdrapet skjedde utandørs då Østhus og fleire andre var ute for å skyte opp fyrverkeri. På parkeringsplassen utanfor nokre blokker kom dei då i kontakt med dei to sikta, som hadde tilknyting til ei anna leilegheit i nærleiken.

Politiet vart varsla om saka klokka 1.28 om natta og kom med ambulanse til staden kort etter. Det vart gjord livreddande førstehjelp på staden, men mannen vart erklært død rundt klokka 2.10, opplyser politiet måndag.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Rogaland politidistrikt seier til NTB at vitneutsegn på staden drapsnatta førte til arrestasjonen av dei to mennene i nærleiken av åstaden. Sidan har politiet si eiga etterforsking styrkt grunnlaget for siktinga om medverknad til drap og rettsavgjerda til tingretten om varetekt.

– Det er fleire forhold som knyter dei to sikta til drapet, seier Soma.

Kjent frå før

– Vi har skaffa oss stadig betre oversikt over hendingsgangen, men det står enno att mykje arbeid, seier han vidare.

Politiadvokaten opplyser at begge dei fengsla er kjende av norsk politi frå før, også briten, som hadde opphalde seg i Noreg ein kort periode.

Pårørande til den drepne mannen har fått utnemnt Benedicte Storhaug som bistandsadvokat. Søndag kommenterte ho saka med at 28-åringen ikkje var ein del av eit belasta miljø, og at drapet verkar heilt umotivert.

