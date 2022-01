Barn under 16 år kan no få prevensjon frå helsesjukepleiar

innenriks

Før var det berre lækjar som kunne gjere dette.

Den nye forskrifta vart utarbeidd under dåverande helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i haust, skriv tidsskriftet Sykepleien.

– Det er viktig at vi har ei helseteneste som møter behova til dei unge. Vi vil derfor sørgje for at prevensjon blir lettare tilgjengeleg for ungdom. Det vil òg kunne bidra til å førebyggje uønskt svangerskap, sa Høie i ei pressemelding 2. september 2021.

Endringa er eit tiltak i Handlingsplanen for framleis reduksjon i talet på svangerskapsavbrot.

1. januar tredde òg justeringar i satsane for pasientreiser og tannbehandling i kraft.

