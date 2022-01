Anne Lindboe går på dagen som direktør i Private barnehagers landsforbund

innenriks

– Dette er ei avgjerd som har modna seg over tid, og når eg først har bestemt meg for å gå av, er både styret og eg samde om at det er like greitt å rive av plasteret med ein gong. Det er ikkje godt for verken toppleiaren eller institusjonen om ein avtroppande toppleiar sit i tre månader, seier Anne Lindboe til NTB.

Ho orienterte måndag dei tilsette i Private barnehagers landsforbund (PBL) på eit allmøte om at ho går av som administrerande direktør. Ho har siste arbeidsdag måndag.

Lindboe omtaler sjølv avgangen som udramatisk og presiserer at ho har eit godt forhold til styret og dei tilsette i PBL.

– Etter fire fantastiske år i PBL kjenner eg at eg har lyst til å jobbe med noko der eg kan bidra til å skape gode tilbod til barn og unge og bidra til inkludering, særleg i samband med koronasituasjonen, seier Lindboe.

– Tok avgjerda sjølv

– Dette er ei avgjerd Anne sjølv har teke, og det må vi i styret berre ta til etterretning, seier styreleiar Eirik Husby i PBL til NTB.

Han avviser at det har vore usemje mellom Lindboe og styret som har ført til at ho no trekkjer seg på dagen.

– Vi har hatt ein god og tett dialog med henne rundt dette gjennom heile desember og har funne ut at det er naturleg med eit skifte rundt nyttår med tanke på prosessane vi no skal i gang med for å utvikle PBL vidare, seier Husby.

Anne Lindboe har førebels ikkje svart på førespurnadene frå NTB.

PBL-styret har konstituert Jørn-Tommy Schjelderup som administrerande direktør. Schjelderup har arbeidd i PBL sidan 2001 og kjem frå stillinga som viseadministrerande direktør.

Tidlegare barneombod

Lindboe var barneombod frå 2012 til 2018. Ho har som PBL-direktør delteke i fleire offentlege debattar om barnehagane. I november fronta ho ein omstridd protestaksjon.

Då ville PBL stengje over 2.000 private barnehagar tidlegare på dagen enn vanleg i protest mot budsjettkuttet til regjeringa.

– Regjeringa fjernar opp mot 400 millionar kroner frå private barnehagar neste år. Det skjer medan vi har ein situasjon der ein av tre barnehagar allereie driv i minus, sa Lindboe til NRK i november.

