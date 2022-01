innenriks

I tillegg er 14 skular ramma av smitte blant dei tilsette, skriv Adresseavisen.

Tala var oppdaterte klokka 12 måndag og kan endre seg utover dagen.

– Dette talet er ikkje så høgt som vi frykta etter at vi sende ut testar til alle elevane. Men det er viktig å understreke at dette er eit augneblinksbilete no klokka 12, seier Jannicke Akse, kommunalsjef for skulane i Trondheim kommune.

På skulane i Trondheim har 18 tilsette meldt om positiv test.

