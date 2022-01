Statsadvokaten meiner Breivik er for farleg til å sleppe ut

innenriks

– Etter enda soning vil tiltalte sannsynlegvis framleis ha vilje og evne til å utføre mange og svært brutale drap, heiter det i terrordommen mot Anders Behring Breivik.

Der påpeikar Oslo tingrett at han har uttrykt at han vil halde fram kampen bak murane, og at han meiner at vald er nødvendig for å nå dei politiske måla sine.

– Dette inneber at tiltalte også etter at han har sona 21 års fengselsstraff, vil vere ein svært farleg mann, konkluderte dommarane, med tilvising til den rettspsykiatriske vurderinga.

Ti år etter massedrapa 22. juli, idet minstetida for forvaringsstraffa gjekk ut, nytta den terrordømde 42-åringen seg av retten til å krevje seg lauslaten på prøve.

Spørsmålet Telemark tingrett må svare på når dei skal behandle kravet frå Breivik 18. januar, er om mannen som drap 77 menneske, framleis er så farleg at samfunnet treng ekstra vern mot han.

Domstolen har sett av fire dagar til saka.

Kan krevje lauslating

Anders Behring Breivik, som også har underteikna kravet med signaturen Fjotolf Hansen, vart sommaren 2012 dømd til 21 års forvaring for terrorhandlingane på Utøya og i regjeringskvartalet. Minstetida vart sett til det maksimale av det lova tillét, som var ti år då dommen vart kunngjord.

Handlingane hans viser «hvilken ekstrem vold han har evne og vilje til å utøve», poengterer tingretten. «Tiltalte har videre uttalt at det vil komme flere terrorangrep, noe som også står i hans kompendium. Tanken på ekstrem vold og drap er åpenbart stimulerende for tiltalte.»

Han har sona under full isolasjon i ei spesialbygd avdeling, der han er den einaste innsette, i Skien fengsel sidan 9. september 2013.

Sjølv om Breivik har påpeika at han ikkje lenger er militant, og at han avstår frå vald, har han ved nær sagt alle høve offentleg utført høgreekstreme helsingar og handrørsler. Han vedkjende seg til nasjonalsosialismen, hevda han sist han var i retten.

– Ikkje til å stole på

Randi Rosenqvist, som er tryggingsansvarleg psykiater i fengselet og har skrive fleire risikovurderingar om Breivik, har ved fleire høve åtvara mot å stole på han. Ho vil ikkje utdjupe no korleis ho vurderer Breivik, men stadfestar at ho skal vitne i retten.

– Eg skal gjere greie for den psykologiske utviklinga Breivik har gått gjennom i den tida han har sete i forvaring, seier ho til NTB.

Forvaring er ei straffeform som har open ende – reservert for dei aller farlegaste forbrytarane. I teorien kan ein forvaringsdømd bli sitjande inne resten av livet. Når maksimaltida er gått ut, kan retten forlengje straffa eit uavgrensa tal gonger viss påtalemakta ber om det og vilkåra er innfridde.

Tilsvarande har forvaringsdømde rett til å be om ei ny rettsleg vurdering så fort minstetida er ute.

Motset seg lauslating

Statsadvokat Hulda Karlsdottir motset seg at Breivik blir lauslaten på prøve og har teke ut ny tiltale.

– Slik vi vurderer det, basert på det materialet vi har fått frå Kriminalomsorga, som har med han å gjere i det daglege, og ei ny risikovurdering gjord av ein psykiater, meiner vi det framleis er fare for at Breivik skal gjere seg skuldig i ny, alvorleg kriminalitet, sa Karlsdottir til NTB då det vart klart at Breivik ville krevje seg lauslaten på prøve.

Ho har ikkje svart på NTBs spørsmål om kva dei meir konkrete momenta i vurderingane går på.

Forsvararen til Breivik, advokat Øystein Storrvik, har tidlegare stadfesta at Breivik vil bruke høvet han har til å søkje om prøvelauslating. Heller ikkje han har gitt nokon nyare kommentarar til NTB i samband med at saka no kjem for retten.

NTB skal filme heile rettsforhandlinga, og bileta skal gjerast tilgjengelege for resten av Medie-Noreg.

