Slik var diskusjonane til regjeringa med Esa om lønnsstøtte

Det kjem fram av dokument NTB har fått innsyn i.

Den 16. desember sende ein rådgivar i Næringsdepartementet ein e-post til saksbehandlarar i Finansdepartementet og EØS-overvakingsorganet Esa. Her heiter det mellom anna:

«Hei igjen, Beklager at det kommer mye ny informasjon rett i forkant av møtet kl. 15. Se likevel en liste nedenfor over problemstillingene som FIN (Finansdepartementet, red.mrk.) ønsker å diskutere i dag.

Oversikt over problemstillinger:

– Lønnsbegrepet «gross salary»

– Flere tak enn 80 pst. av lønnskostnad for støtte etter TF 3.10?»

TF er ei forkorting for EØS' mellombelse reglar («temporary framework») for statsstøtte under koronapandemien.

Dagen før orientering

Diskusjonen fann dermed stad dagen før finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) orienterte Stortinget om den nye ordninga for lønnsstøtte. Den skulle gi bedriftene ein kompensasjon på inntil 80 prosent av lønna til dei tilsette. I tillegg sette regjeringa eit tak på støtta til 30.000 kroner per tilsett.

– Grunnen til at vi har komme dit, er at dette har vore avstemt med Esa tidlegare i dag, i ein uformell prosess, for å vite at ein ikkje set ordningane i fare viss ein går for høgt, sa Vedum, som gjentok den same bodskapen til NRK Dagsrevyen.

To dagar seinare tilbakeviste Esa påstanden og gjorde det klart overfor NTB at reglane ikkje set nokon avgrensingar på maksbeløp, så lenge støtta ikkje overgår 80 prosent av bruttolønna til den enkelte.

Med andre ord var det regjeringa sjølv som hadde bestemt dette taket – som både NHO, Virke og ei rekkje bedrifter meinte gjorde ordninga altfor dårleg.

Sterke reaksjonar

Nyheita vakte sterke reaksjonar, og både Høgre og Framstegspartiet sette spørsmålsteikn ved om Vedum hadde feilinformert Stortinget.

Sjølv forsvarte Vedum seg slik:

– Dersom det no viser seg at Esa har endra sitt syn, vil eg setje opp eit avklarande møte med Esa så raskt som mogleg.

Men problemstillinga kan altså allereie ha vorte drøfta på eit møte med Esa dagen før.

NTB har likevel ikkje fått noko referat frå møta og har førebels heller ikkje fått svar på eit spørsmål til Næringsdepartementet om kva Esa svarte på den andre problemstillinga.

Det korte svaret på om det finst fleire tak enn 80 prosent, er altså «nei».

Etter at saka vart kjend, heva regjeringa taket til 40.000 kroner.

Tre møter

Av dokumentasjonen NTB har innhenta, kjem det fram at dei to departementa i alt hadde tre møte med Esa om lønnsstøtta: Torsdag 16. desember, fredag 17. desember og måndag 20. desember.

I tillegg skal Vedum ha hatt eit eige møte med Esa-sjef Bente Angell-Hansen.

Av dokumentasjonen kjem det òg fram at då departementa byrja å jobbe med ordninga, sette dei først eit tak på lønnsstøtta på 25.000 kroner.

Den vart deretter auka til først 28.000 og så 30.000 før han altså enda på 40.000 kroner.

