Gharahkhani: – Eg er streng når det trengst

innenriks

«Stortingets ryddegut» blir han kalla. 39-åringen hadde knapt sett seg ned på det flottaste kontoret på Stortinget i slutten av november før han bad om ei ekstern gransking av velferdsgoda til alle politikarane. I ekspressfart.

Så gjekk han laus på ordninga med doble feriepengar og tok til orde for å fryse stortingslønna.

Når Masud – med trykk på a – Gharahkhani først sa ja til å ta ryddejobben, vil han gjere han ordentleg.

Tilliten stuper

– Vi har ei tillitskrise, og den skal vi ta på største alvor. Det er mykje som må ryddast opp i, seier han til NTB.

For midt i pandemikrise og straumkrise stuper òg tilliten til politikarane. I ei fersk undersøking seier 65 prosent at dei no har mindre tillit til politikarane enn før.

Ein hovudgrunn er dei mange avsløringane i haust om korleis politikarar har skaffa seg gratis pendlarbustad i strid med reglane.

Forgjengaren til Gharahkhani måtte gå av som følgje av saka. Til manges overrasking, også hans eigen, var det han som vart utpeika til ny president.

– Eg er audmjuk og takksam. Stortinget kan vere mykje betre enn det vi har sett den siste tida. Det har vore mykje rot og kaos, og sånn kan det ikkje vere, seier Gharahkhani.

Tre granskingar

Han kan minne om ein godsleg teddybjørn der han trippar omkring på kontoret med utsikt mot slottet og serverer kaffi til både NTB og sekretæren. Men skinnet kan bedra.

– Kva er det som gjer deg til rett mann for ryddejobben?

– Eg er ein utolmodig type. Ambisjonen min er å få til dette mykje raskare enn det som var tenkt.

– Er du hard i klypa?

– Styrken min er at eg er open og ærleg. Vi skal ha openheit om alt. Det handlar om å vinne tilbake tilliten til Stortinget. Velferdsstaten fungerer ikkje utan tillit, seier presidenten.

No skal både eit eksternt utval og Riksrevisjonen saumfare alle velferdsgoda til dei folkevalde, medan Skatteetaten gjennomfører ein kontroll rundt pendlarbustadene. All tvil skal feiast bort.

Målet er at Stortinget kan vedta nye, overordna prinsipp for ordningane før sommaren.

– Vi skal ha ordningar som opplevd opplevde som rettferdige, som har legitimitet hos folk – og som ikkje kan misforståast, slår Gharahkhani fast.

Strid med Skatteetaten

Men allereie før jul oppstod det ein pikant strid med Skatteetaten om representantar som bur gratis heime på guterommet, har rett til gratis, skattefri pendlarbustad.

Ein rapport frå advokatfirmaet Grette, bestilt av Stortinget, seier ja. Skatteetaten seier nei.

– Kan dette bidra til å forsterke tillitskrisa?

Gharahkhani svarer at han vil vente med å konkludere til Skatteetaten kjem med revisjonen sin.

– Dei vil komme med ei klar tilbakemelding om korleis dei meiner regelverket skal forståast. Det må vi stelle oss til.

Oppgjer med hets

At ein iranskfødd 39-åring skulle bli den nest høgast rangerte personen i Noreg etter kongen, gjekk ikkje upåakta hen. I kommentarfelta vart utnemninga møtt med både hets og hat.

– Hets er noko må vi ta eit oppgjer med, og noko eg vil engasjere meg i som stortingspresident. Første gong eg opplevde det, vart eg skikkeleg lei meg, seier Gharahkhani og peikar på faren for at folk trekkjer seg unna samfunnsdebatten av frykt for hets.

– Då kjem demokratiet til å tape. Derfor har alle politikarar eit ansvar for å ta eit oppgjer med dette.

– Du har opplevd både innvandrarhets og politikarforakt. Du er kanskje glad for at du ikkje er kvinne i tillegg?

– Hadde eg vore kvinne, hadde det vore endå meir hets. Det er trist å tenkje på, men sånn er det.

Moglegheitsland

Foreldra til Gharahkhani kom til Noreg for 34 år sidan og starta som jordbærplukkarar. I dag er familien bokstaveleg talt heilintegrert – med ein son som har klatra heilt til topps i politikken.

– Noreg er eit moglegheitsland, seier Gharahkhani.

– Dei tre viktigaste verdiane dine?

– Demokrati, likestilling og fridom, svarer stortingspresidenten kontant.

– Streng eller mild?

– Eg kan vere begge delar. Streng når det trengst, seier Gharahkhani og kastar eit blikk ut av vindauget. Der badar slottet i rosa desembersol. Stortingspresidenten blunkar.

– Tenk at vi er så heldige å ha så folkelege majestetar og kongelege, seier han.

(©NPK)