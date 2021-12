Lov å kysse framande på nyttårsaftan

innenriks

Helsedirektøren seier han ikkje er bekymra for ei massespreiingshending etter nyttårsaftan, så lenge folk etterlever tiltaka som er no. Det blir gitt ingen spesielle råd eller tilrådingar for høgtidsdagen.

– Helsestyresmaktene gir verken forbod eller tilrådingar mot å kysse framande på nyttårsaftan eller på andre tidspunkt, men det er jo å tilrå at ein avgrensar talet som ein har tett kontakt med, og det gjeld òg på nyttårsaftan, seier Guldvog til Dagbladet.

Han understrekar dermed at det er talet på nærkontaktar som er avgjerande.

– Nokre blir sikkert kjærastar for første gong på nyttårsaftan, og då blir det jo naturleg å kysse den personen. Det er talet på kontaktar som er avgjerande. Viss ein klarer å halde talet på eit relativt lågt nivå, så bør risikoen for ei stor smittespreiing vere meir avgrensa, seier helsedirektøren.

Han tilrår elles at det kan vere ein god idé å ta ein heimetest før nyttårsfeiringa.

