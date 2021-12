Kjerkol: Helsestyresmaktene har ikkje sett nøye nok på organiseringa i vidaregåande

innenriks

Både Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har tilrådd gult nivå.

– FHI og Helsedirektoratet har nok ikkje sett nøye nok på korleis vidaregåande opplæring er organisert. Sånn er det berre. Det er ei heilskapleg vurdering, og det å gjennomføre gult nivå på vidaregåande bryt jo med korleis elevane får utdanninga si fordi ein følgjer programfag, ofte skifte grupper, og lærarane har fleire grupper i løpet av ein dag, seier Kjerkol til Adresseavisen.

Ho meiner problemet er at trafikklysmodellen, som regulerer nivået på smitteverntiltak i skulen, ikkje treffer vidaregåande skular godt nok.

Det same seier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til VG.

– Eg meiner at gult nivå, slik som trafikklysmodellen i dag er utforma, ikkje er eit alternativ for vidaregåande. Derfor må vi vurdere endringar i trafikklysmodellen, slik at vi kan ta omsyn til både behovet til elevane for å vere til stades på skulen og følgje smitteverntilrådingane betre enn slik det har vore til no, seier Brenna.

