Camilla Stoltenberg: Det hjelpte å rope litt høgt

13. desember slo FHI alarm. Utanfor dei grå lokala til instituttet på Adamstuen i Oslo stilte FHI-direktør Camillia Stoltenberg og avdelingsdirektør Line Vold opp og presenterte alvorstungt eit nytt scenario med tusenvis av nye smittetilfelle og opptil 200 nye innleggingar – dagleg.

– Det var ikkje tenkt som ein kommunikasjonsstrategi, seier Stoltenberg i eit openhjarta intervju med NTB.

– Gjennom hausten hadde vi vore gjennom ein gradvis auke i deltavarianten. Vi meinte det var mogleg å ha kontroll på denne med enkle tiltak. Seint på hausten såg vi at vi det var vanskeleg å få kommunisert at tiltaka var viktige, særleg vaksinasjon, for å behalde kontrollen. Det var tungt å få gjennomslag, seier Stoltenberg.

Nådde ikkje fram

Ho peikar på strategien som var gjeldande etter gjenopninga i september, med lokale tiltak etter behov.

– Det fungerte, men det var som om folk i resten av landet ikkje tok situasjonen alvorleg nok. Vi hadde problem med å nå fram med bodskapen om ein tredje vaksinedose til eldre, folk i risikosona og helsepersonell. Det var vanskeleg å få kommunane til å prioritere dette, seier FHI-direktøren, som understrekar at dette er hennar personlege inntrykk.

– Det var slik eg opplevde det, men kommunane var jo samtidig i ein veldig pressa situasjon, seier ho.

– Då kan det å komme med skremmande tal virke?

– Ja, men ein kan ikkje gjere det berre for å gjere det. Det vil folk oppdage. Samtidig, viss kravet frå befolkninga hadde vore sterkare, hadde nok dette sett annleis ut.

Skrekkscenario

Så kom omikron. 1. desember vart dei første tilfella påviste i Noreg.

– Vi vart, med god grunn, veldig usikre på kva dette ville innebere. Omikron spreidde seg raskare enn dei andre variantane, og vi visste heller ikkje nok om korleis vaksinane verkar, seier Stoltenberg.

Det var då FHI valde å vise fram det nye skrekkscenarioet sitt, sjølv om det var modellert på eit svært tynt grunnlag.

– Det viste ein veldig rask smitteauke, med risiko for veldig stor belastning på sjukehusa. Då såg vi at vi fekk eit anna gjennomslag, også for betydning av vaksinasjon i høgare tempo, seier Stoltenberg.

Same dag vedtok Støre-regjeringa å innføre nye tiltak, blant dei nasjonal skjenkjestopp.

I tvil

Stoltenberg medgir likevel at FHI var i tvil om dei skulle bruke tala.

– Vi valde å gjere det, mellom anna fordi vi tidlegare har fått kritikk for ikkje å gå ut med det vi jobbar med.

No ser det ut til at Stoltenberg og fagfolka hennar har fått utflatinga dei ønskjer seg. Smittetala søkk, medan innlagttala held seg relativt stabile.

– Ja, det ser ut til at det har verka, men vi er framleis utrygge på smittetala. Folk testar seg litt annleis når det er jul, seier FHI-direktøren og peikar på at når mange testar seg heime, så veit ein ikkje kor mange som testar negativt.

– Då er det vanskelegare å følgje med på korleis utviklinga i pandemien faktisk er.

X-faktor

Den store x-faktoren når det gjeld å spå utviklinga, er folks åtferd. Korleis ein kan mane til framleis varsemd sjølv om ein fjernar meteren, og bli høyrde, er framleis ei uløyst gåte.

– Kva har du lært gjennom snart to år med pandemi?

– Det viktigaste eg har lært, er at for at folk skal ha tillit, må dei kunne stole på at vi er opne på kva vi veit og kva vi ikkje veit – og at vi vil halde fram med å vere det, seier Stoltenberg.

