Bondelaget krev utvida ulvejakt

Bondelaget ser ikkje på jaktstansen som ein siger og meiner dagens ulvebestand utgjer ei byrde for befolkninga, lokalsamfunnet og beiteområda inni og utanfor ulvesona.

– Det er bra at regjeringa vil be om å få ta opp saka for tingretten. Vi meiner det må skje så raskt som mogleg over nyttår. Ulvejakta varer berre til 15. februar, og det hastar for å sikre regulering av ulvebestanden, slik Stortinget har lagt opp til, seier leiar i Noregs Bondelag Bjørn Gimming.

– Vi ber om at regjeringa forlengjer jakttida innanfor ulvesona utover 15. februar sidan prosessen vil forseinke gjennomføringa, seier Gimming.

